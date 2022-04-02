Росія вже втратила 17 800 військових в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 17 800 військових, 143 літаків та 134 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 2 квітня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 17 800 осіб,
- танків ‒ 631 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1 776 од,
- артилерійських систем – 317 од,
- РСЗВ ‒ 100 од,
- засоби ППО ‒ 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки ‒ 1 236 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 87,
- Спеціальна техніка ‒ 24,
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк