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Росія вже втратила 17 800 військових в Україні

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 17 800 військових, 143 літаків та 134 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 2 квітня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 17 800 осіб,
  • танків ‒ 631 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1 776 од,
  • артилерійських систем – 317 од,
  • РСЗВ ‒ 100 од,
  • засоби ППО ‒ 54 од,
  • літаків – 143 од,
  • гелікоптерів – 134 од,
  • автомобільної техніки ‒ 1 236 од,
  • кораблі /катери ‒ 7 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 87,
  • Спеціальна техніка ‒ 24,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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