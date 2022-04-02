Росія вже втратила 17 800 військових в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 17 800 військових, 143 літаків та 134 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 2 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 17 800 осіб,

танків ‒ 631 од,

бойових броньованих машин ‒ 1 776 од,

артилерійських систем – 317 од,

РСЗВ ‒ 100 од,

засоби ППО ‒ 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки ‒ 1 236 од,

кораблі /катери ‒ 7 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 87,

Спеціальна техніка ‒ 24,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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