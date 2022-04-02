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Росія відвела від Києва близько 20% військових

Анастасія Диняк

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Станом на п’ятницю, 1 квітня, Росія відвела від столиці близько 20% підрозділів своїх військ. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Києва Микола Жирнов.

За його словами, противник на жодному напрямку не досягнув своєї мети. Також окупанти не можуть наступати одночасно на всіх напрямках, тому були змушені відходити.

Однак, Жирнов додав, що небезпека досі є.

«Продовжують ракетні удари по позиціям наших військ та інфраструктурі міста. Тому небезпека для населення залишається», – наголосив він.

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