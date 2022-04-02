Росія штучно підтримує курс рубля

РФ продовжує економічні маніпуляції. «Стабільність» російської валюти утримується штучно. Про це повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, станом на п’ятницю, 1 квітня, Центробанк Росії встановив курс на рівні 83,4 рубля за долар, а тенденція «укріплення» триває вже декілька днів.

Щоб утримувати курс рубля довелося:

обмежила кількість доларів, які резиденти можуть зняти з рахунків в іноземній валюті;

заборонила банкам продавати іноземну валюту клієнтам протягом наступних шести місяців;

наказала експортерам енергоносіїв продавати 80% валютних надходжень і купувати рублі.

«Це формує вигідну «картинку» для пропаганди, однак долари в РФ купити не вийде, а якщо і вийде, то за курсом близько 130 рублів», – йдеться у повідомленні.

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