Росія штучно підтримує курс рубля

РФ продовжує економічні маніпуляції. «Стабільність» російської валюти утримується штучно. Про це повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО.
Так, станом на п’ятницю, 1 квітня, Центробанк Росії встановив курс на рівні 83,4 рубля за долар, а тенденція «укріплення» триває вже декілька днів.
Щоб утримувати курс рубля довелося:
- обмежила кількість доларів, які резиденти можуть зняти з рахунків в іноземній валюті;
- заборонила банкам продавати іноземну валюту клієнтам протягом наступних шести місяців;
- наказала експортерам енергоносіїв продавати 80% валютних надходжень і купувати рублі.
«Це формує вигідну «картинку» для пропаганди, однак долари в РФ купити не вийде, а якщо і вийде, то за курсом близько 130 рублів», – йдеться у повідомленні.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк