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Ракета, що вибухнула в Бєлгороді, прилетіла з Росії

Анастасія Диняк

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Обстріл околиць міста Бєлгорода здійснювався з території Росії. Про це повідомляє група незалежних журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Так, журналістам вдалося визначити геолокацію місця зйомки в момент влучання ракети. Реєстратор знімав у південно-східному напрямку. Отже, ракета прилетіла зі сходу чи північного сходу – з території Росії.

Також вони припускають, що розмір воронки вказує на використання крилатої або балістичної ракети. Ймовірно –  крилатої ракети 9М728 ОТРК «Іскандер-М».

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