Опублікували розклад евакуаційних потягів на 2 квітня

«Укрзалізниця» призначила на 2 квітня додаткові евакуаційні рейси з Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у Telegram-каналі перевізника.

У суботу, 2 квітня, з Луганщини і Донеччини 2 квітня вирушать 3 евакуаційні потяги.

Новозолотарівка (Луганська область):

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.

Краматорськ (Донецька область):

13:00 – № 274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – № 276/275 Краматорськ – Львів.

Мешканці Сєвєродонецької громади, які планують евакуюватися, мають зібратися біля міського Палацу культури о 10:00. Патрульні будуть відвозити людей до місця збору.

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