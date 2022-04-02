Опублікували розклад евакуаційних потягів на 2 квітня

«Укрзалізниця» призначила на 2 квітня додаткові евакуаційні рейси з Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у Telegram-каналі перевізника.
У суботу, 2 квітня, з Луганщини і Донеччини 2 квітня вирушать 3 евакуаційні потяги.
Новозолотарівка (Луганська область):
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.
Краматорськ (Донецька область):
- 13:00 – № 274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – № 276/275 Краматорськ – Львів.
Мешканці Сєвєродонецької громади, які планують евакуюватися, мають зібратися біля міського Палацу культури о 10:00. Патрульні будуть відвозити людей до місця збору.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк