Окупанти зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод

Російські окупанти атакували Кременчук, зокрема масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. Про це пише Економічна правда.

«На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу», – відзначив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує. Також посадовець додав, що екологічної катастрофи немає і ДСНС контролює ситуацію.

«Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована», – підкреслив Лунін.

Зазначимо, що Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») – найбільший в Україні (і єдиний) нафтопереробний завод проєктною потужністю 18,6 млн тонн. У компанії 43,05% акцій належать державі в особі НАК «Нафтогаз України», решта поділена між Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським.

Нагадаємо, 2 квітня російські війська обстріляли об’єкти інфраструктури в Миргороді Полтавської області, пошкоджено злітну смугу аеропорту. Також у Кременчуці ударів зазнала промислова зона.

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