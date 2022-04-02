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Окупанти залишили без газу майже всю Луганщину

Анастасія Диняк

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Російські військові перебили газогін поблизу Сєвєродонецька. Майже вся Луганщина залишилася без постачання газу. Про це повідомляє голова Луганської області Сергій Гайдай.

У суботу, 2 квітня, снаряд пошкодив газогін діаметром 500 мм. Наразі немає можливості почати ремонтні роботи, адже місце аварії перебуває в зоні активних бойових дій.

Після влучання снаряду почав горіти газ, але працівники вчасно перекрили його постачання. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

Без газу залишився Сєвєродонецьк і прилеглі населені пункти — приблизно 60 тисяч абонентів. Загалом в області без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абоненти).

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