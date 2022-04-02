Окупанти заблокували евакуаційну колону з Мелітополя

Російські військові зупинили колону авто, які їхали з Мелітополя до Запоріжжя. Понад 400 автомобілів стоять на блокпості. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

У п’ятницю, 1 квітня, з Мелітополя виїхала евакуаційна колона з автобусів та приватних автомобілів з понад двома тисячами місцевих мешканців. Колона рухалася до Запоріжжя, проте російські окупанти зупинили її на блокпості у Василівці. Далі пропустили лише автобуси, понад 400 автомобілів залишаються стояти.

«Це дві тисячі наших громадян України, яких російські окупанти тримають у заручниках, а ще гірше –у якості живого щита на Василівському блокпосту. Дві години тому у них взяли прізвища, імена, номери машин для якоїсь ідентифікації, перевірки, і тільки тоді будуть розглядати можливість пропуску на територію, підконтрольну Україні», – зазначив мер Мелітополя.

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