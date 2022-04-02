ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти продають награбоване на базарі

Анастасія Диняк

|

В Білорусі російські окупанти облаштували базар, де продають награбоване в Україні майно. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, у місті Наровля у Білорусі мародери продають майно українців. Серед товарів пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Наразі відомо, що туди рухається колона вантажних автомобілів з краденим майном з Конотопського району Сумської області.

Також росіяни намагаються обміняти викрадені долари та євро у місцевого населення. У банки не звертаються через заборону керівництва.

Крім того, в білоруському місті Мозир з російських військових КАМАЗів мародери вивантажують пакунки з речами. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів