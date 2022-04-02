Окупанти продають награбоване на базарі

В Білорусі російські окупанти облаштували базар, де продають награбоване в Україні майно. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, у місті Наровля у Білорусі мародери продають майно українців. Серед товарів пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Наразі відомо, що туди рухається колона вантажних автомобілів з краденим майном з Конотопського району Сумської області.

Також росіяни намагаються обміняти викрадені долари та євро у місцевого населення. У банки не звертаються через заборону керівництва.

Крім того, в білоруському місті Мозир з російських військових КАМАЗів мародери вивантажують пакунки з речами. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК.

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