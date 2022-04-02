На Львівщині створили чат-бот, щоб допомагати протиповітряній обороні

На Львівщині розробили окремий чат-бот «Шось летить», аби небайдужі мешканці могли оперативно повідомляти про підозрілі об’єкти у небі. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Чат-бот «Шось летить» (@rusrocketfly_bot) доступний у Telegram за цим посиланням. Щоб надіслати повідомлення, потрібно авторизуватись через номер телефону. При цьому бот реагує лише на номери українських мобільних операторів.

Сюди мешканці Львівщини можуть писати, лише якщо побачили у небі підозрілий літаючий об’єкт.

«На кожне повідомлення, яке ви надішлете, будуть реагувати ті, хто сьогодні зі завзяттям прикриває небо над нами. Тому прошу працювати з ботом лише тоді, коли справді помітили щось підозріле в небі. Наші бійці є міцним щитом. Ми зобов’язані бути міцним та уважним тилом для них», – наголосив Максим Козицький.

Як повідомити у «Шось летить» про підозрілий об’єкт у небі:

спершу вибираєте в меню чат-бота об’єкт, який ви помітили: ракету, літак чи безпілотник;

далі бот пропонує вам поділитись своєю геолокацією, ви погоджуєтесь, бот попросить підтвердити ваш намір, підтверджуєте;

спеціально навчені люди візьмуть в роботу отриману інформацію.

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