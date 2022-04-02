На Харківщині ЗСУ збили два ворожі вертольоти

Військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили два російські вертольоти на Харківщині. Про це повідомляють у Держспецзв’язку.
Так, українські військові знищили два ворожі транспортно-бойових вертольоти Мі-8 ЗС. Вони були збиті розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу «Корсар».
Після ураження ракетою некерований гвинтокрилом зіштовхнувся зі ще одним, що летів позаду.
Окрім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські бійці знищили важку вогнеметну систему «Буратіно».
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: Генштаб
Анастасія Диняк