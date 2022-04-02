На Харківщині ЗСУ збили два ворожі вертольоти

Військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили два російські вертольоти на Харківщині. Про це повідомляють у Держспецзв’язку.

Так, українські військові знищили два ворожі транспортно-бойових вертольоти Мі-8 ЗС. Вони були збиті розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу «Корсар».

Після ураження ракетою некерований гвинтокрилом зіштовхнувся зі ще одним, що летів позаду.

Окрім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські бійці знищили важку вогнеметну систему «Буратіно».

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Фото: Генштаб