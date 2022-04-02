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Мінкульт: Окупанти вчинили 135 злочинів проти культурної спадщини України

Анастасія Диняк

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Міністерство культури та інформаційної політики України зафіксувало 135 епізодів злочинів російських окупантів проти культурної спадщини України. Про це повідомили у Telegram-каналі відомства.

Так, від дій російських військових постраждали 58 об’єктів культурної спадщини. Також пошкоджено або зруйновано 59 релігійних споруд. Серед них: православні храми Православної Церкви України та УПЦ (МП), протестантські молитовні будинки, ісламські мечеті, іудейські синагоги.

Загалом постраждало 25 цінних об’єктів історичної забудови, 10 пам’ятників, 12 музеїв та історико-архітектурних заповідників, 6 театрів і кінотеатрів, 5 бібліотек.

Злочини зафіксовано у десяти областях та місті Київ. Найбільше пошкоджень у Харківській області – 54.

Фіксувати злочини проти культурних пам’яток можна на спеціальній платформі за посиланням.

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