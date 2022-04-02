Мешканці Харківщини «пригостили» окупантів отруєними пиріжками

Понад пів тисячі військових 3-ої мотострілкової дивізії рф постраждали внаслідок отруєння на Харківщині пиріжками та алкоголем невідомого походження. Двоє окупантів померли відразу. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Українці чинять опір російським окупантам усіма доступними способами. За даними розвідки, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) «пригостили» росіян з 3-ої мотострілкової дивізії рф отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан уточнюється.

Крім того, відомо про масове алкоотруєння серед вояк цієї ж дивізії. Близько 500 військовослужбовців потрапили в лікарню внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

Російське командування списує ці випадки на так звані «не бойові втрати».

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