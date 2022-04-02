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Казахстан не допомагатиме Росії обходити санкції

Анастасія Диняк

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Казахстан не допомагатиме Росії обходити санкції, запроваджені іншими країнами через війну проти України. Про це пише Суспільне.

Попри це перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов заявив, що країна продовжить торгівлю з РФ та інвестуватиме в її ринок.

«Казахстан не буде інструментом для обходу європейських і американських санкцій проти Росії. Ми будемо дотримуватися санкцій. Хоча ми є частиною економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, але одночасно ми є частиною міжнародної спільноти. Тому найменше ми хочемо, щоб до Казахстану були застосовані вторинні санкції США і ЄС», – зазначив Сулейманов.

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