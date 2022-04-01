ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ відновили контроль над майже 30 населеними пунктами, – Генштаб

Ольга Денисяка

|

Окупаційні війська перегруповуються та, ймовірно, зосереджують основні зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 12:00 год.

За даними штабу, наразі постерігається часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків. Водночас ворог здійснює підготовку до переміщення додаткових підрозділів (резервів) Східного військового округу для ведення бойових дій на території України.

На Волинському напрямку підрозділи збройних сил республіки білорусь здійснюють заходи з посилення охорони білорусько-українського кордону.

На Поліському напрямку противник наступальних дій не проводив. Основні зусилля окупантів спрямовуються на ведення оборони зайнятих раніше рубежів, перегрупування та відведення військ на територію республіки білорусь для відновлення боєздатності. Для забезпечення відходу своїх підрозділів противник здійснює мінування місцевості та об’єктів інфраструктури, застосовує артилерію.

Підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними  пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна.

На Сіверському напрямку противник продовжує блокування міста Чернігова. Водночас спостерігається  переміщення  військ Центрального військового округу до районів, що перебувають на малій відстані від державного кордону України.

Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка,  Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста, на захоплених рубежах переходить до оборони, здійснює перегрупування військ для відновлення наступальних дій. Фіксується додаткове підвезення боєприпасів для артилерійських підрозділів.

На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм  та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій. Протягом дня противник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха, зупинений, успіху не має.

Імовірно, противник буде здійснювати посилення угруповання окупаційних військ на Ізюмському напрямку за рахунок окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій.

На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках. Продовжує завдавати авіаційних ударів по населених пунктах.

Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ продовжують здійснювати вогневий вплив із застосуванням артилерії по позиціях наших військ. З метою покращення тактичного положення  ворог намагався провести наступальні дії у напрямку населеного пункту  Олександрівка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів