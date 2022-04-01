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Зеленський позбавив звання двох генералів СБУ

Ольга Денисяка

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Двох генералів-зрадників Служби Безпеки України позбавили звань за «антигероїзм». Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

Зеленський запевнив, що поступово всі зрадники отримають покарання за «антигероїзм». Так, звання генералів позбавили ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумова Андрія Олеговича та ексначальника УСБУ в Херсонській області Криворучка Сергія Олександровича.

«Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінного будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, вищих військових звань. Випадковим генералам з нами не по дорозі! А справжнім героям зі Служби безпеки – така ж абсолютна подяка, як і кожному та кожній, хто щиро захищає нашу державу», – наголосив президент.

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