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Втрати окупантів сягнули 17 700 військових та 274 літаки і гелікоптери

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 17 700 військових, 143 літаків та 131 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 1 квітня загальні втрати росії становлять:

  • особового складу ‒ 17700 осіб,
  • танків ‒ 625 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
  • артилерійських систем – 316 од,
  • РСЗВ ‒ 96 од,
  • засоби ППО ‒ 54 од,
  • літаків – 143 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки ‒ 1220 од,
  • кораблі /катери ‒ 7 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 85.
  • Спеціальна техніка ‒ 24.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒  4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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