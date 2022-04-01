Втрати окупантів сягнули 17 700 військових та 274 літаки і гелікоптери

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 17 700 військових, 143 літаків та 131 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 1 квітня загальні втрати росії становлять:
- особового складу ‒ 17700 осіб,
- танків ‒ 625 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
- артилерійських систем – 316 од,
- РСЗВ ‒ 96 од,
- засоби ППО ‒ 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки ‒ 1220 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 85.
- Спеціальна техніка ‒ 24.
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка