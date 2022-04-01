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Відновлення Маріуполя коштуватиме понад 10 мільярдів доларів

Анастасія Диняк

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Відновлення зруйнованого Маріуполя, який знаходиться в блокаді вже понад три тижні, коштуватиме мінімум 10 мільярдів доларів. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Названа сума – лише приблизна оцінка руйнувань, завданих агресією Росії. Точну вартість збитків можна буде оцінити під час фіксації руйнувань після звільнення міста.

Підрахунками займатиметься спеціальна депутатська комісія. Влада Маріуполя разом із урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією працюють над тим, щоб після війни домогтися від ворога не тільки репарацій на повну відбудову міста, але й виплат всім маріупольцям за завдану шкоду.

«Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором, має бути зафіксоване та передане до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання», – заявив Бойченко.

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