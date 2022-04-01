У Чернігові обстріляли центр сучасної онкології

Російський снаряд влучив у відділення Чернігівського обласного центру сучасної онкології. Є постраждалі. Про це пише Суспільне.

У п’ятницю, 1 квітня, снаряд влучив у відділення центру, де перебувало 22 пацієнти. Серед них були паліативні хворі та люди після операції, які мали бути під постійним наглядом лікарів.

Серед пацієнтів ніхто не постраждав. Осколкові поранення отримали двоє співробітників медичного центру. Ще одна людина з контузією.

У приміщенні медзакладу вибиті шибки, частково пошкоджений дах та стіни. Системи радіоопромінення – цілі. Головний корпус нині законсервований. Ударною хвилею там пошкоджені вікна та системи водо- та теплопостачання.

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