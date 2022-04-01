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Російські окупанти вбили щонайменше 153 дитини в Україні

Ольга Денисяка

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Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії російської федерації. З них 153 загинуло та більше 245 поранено. Про це йдеться в Телеграмі офісу генпрокурора.

За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській – 73, Донецькій – 65, Харківській – 53, Чернігівській – 43, Миколаївській – 30, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.

Триває робота з встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

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