росії не місце у «Великій двадцятці», – прем’єр Канади

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо переконаний, що росія не може бути конструктивним партнером у G20 (групі, яка складається з більшості найкрупніших економік світу) через її вторгнення в Україну. Про це з посиланням на Reuters повідомляє hromadske.

Виступаючи перед журналістами в Оттаві, Трюдо сказав, що лідери «Групи двадцяти» (G20) вели переговори про участь росії, тому що війна в Україні «перевернула економічне зростання для всіх у всьому світі, і росія не може бути конструктивним партнером».

«Суть у тому, що це не може бути звичайною справою, коли володимир путін просто сидить за столом і вдає, що все гаразд», – вважає Трюдо.

Раніше президент США Джо Байден також заявив, що росію слід виключити із G20. Водночас будь-яка спроба Сполучених Штатів, Канади та інших західних союзників виключити росію, імовірніше за все, буде зупинена правом вето інших членів клубу, таких як Китай, Індія та Саудівська Аравія.

Натомість деякі країни розглядають можливість пропуску зустрічей G20 цього року, повідомили джерела Reuters.

Нагадаємо, Канада заявляла, що готова надати більше нафти, газу та урану задля вирішення глобальної енергетичної кризи, спричиненої початком відмови цивілізованих країн від енергоресурсів росії, яка розв’язала війну в Україні.

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