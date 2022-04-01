Путін оточився лікарями і приймає ванни з екстракту рогів оленів

Президента росії Володимира путіна в поїздках супроводжує з десяток лікарів, серед яких онколог. Про це йдеться у розслідуванні журналістів Proekt_media до 70-річчя путіна.

За даними журналістів, за останні роки кількість медиків, які супроводжують путіна постійно зростає Мало того він цікавиться нетрадиційною медициною – наприклад, приймає ванни з екстракту рогів оленів.

Один із постійних лікарів, що в медичному пулі путіна є онколог Євген Селіванов, який є фахівцем із проблем щитовидної залози та онкології.

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