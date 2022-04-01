ОСТАННІ НОВИНИ

Прем’єр Польщі вважає, що рф «досить скоро» спробує захопити третину України

Ольга Денисяка

|

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що, на його думку, російські війська «досить скоро» спробує захопити третину території в Україні, і що Москва використає це для посилення своєї позиції на переговорах. Про це з посиланням на CNN повідомляє Європейська правда.

«Я бачу перегрупування, реорганізацію російських військ. Я думаю, що вони досить скоро спробують оточити українські сили, зокрема на Донбасі. А потім, захопивши третину землі в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї… дуже сильної позиції», – сказав Моравецький.

Прем’єр Польщі наголосив, що союзникам України необхідно продовжувати вводити «нищівний набір санкцій».

«Москва боїться довгострокових санкцій. Ми виступаємо за конфіскацію їхніх активів і робимо все можливе, щоб припинити купувати російську нафту і газ», – заявив він.

Незважаючи на те, що західні союзники вже ввели жорсткі санкції, прем’єр-міністр Польщі попередив, що ціна російського рубля залишається в основному стабільною і це є доказом того, що «на даний момент Путін і його оточення змогло змінити фіскальну політику, грошово-кредитну політику, фінансову політику таким чином, щоб вони були певною мірою несприйнятливі до санкцій… принаймні протягом наступних кількох місяців».

«Протягом наступних тижнів і наступних кількох місяців Росія готова до цієї війни. Я не впевнений, чи Захід, чи Сполучені Штати, Європейський Союз і НАТО так підготовлені. … Наша громадська думка втомиться від цієї війни», – сказав він.

Моравецький також попередив, що поки «українці воюють з левиними серцями», Заходу необхідно терміново збільшити постачання зброї в країну, звернувшись до Сполучених Штатів із прямим закликом діяти швидко.

«Ми повинні допомогти українцям якнайшвидше захистити свою країну. Наші дні — це їхні години, наші тижні — їхні дні; їм потрібна зброя тут і зараз. … Росія – велика країна, велика країна з великою кількістю товарів, сировини, ресурсів… У них велика армія. Тому вони можуть знову і знову перегруповуватися та реорганізовуватись», – додав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що про реальні наміри Росії можна буде судити за її діями. Він зауважив, що поки є підстави очікувати нових наступальних дій РФ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів