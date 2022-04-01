Прем’єр Польщі вважає, що рф «досить скоро» спробує захопити третину України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що, на його думку, російські війська «досить скоро» спробує захопити третину території в Україні, і що Москва використає це для посилення своєї позиції на переговорах. Про це з посиланням на CNN повідомляє Європейська правда.

«Я бачу перегрупування, реорганізацію російських військ. Я думаю, що вони досить скоро спробують оточити українські сили, зокрема на Донбасі. А потім, захопивши третину землі в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї… дуже сильної позиції», – сказав Моравецький.

Прем’єр Польщі наголосив, що союзникам України необхідно продовжувати вводити «нищівний набір санкцій».

«Москва боїться довгострокових санкцій. Ми виступаємо за конфіскацію їхніх активів і робимо все можливе, щоб припинити купувати російську нафту і газ», – заявив він.

Незважаючи на те, що західні союзники вже ввели жорсткі санкції, прем’єр-міністр Польщі попередив, що ціна російського рубля залишається в основному стабільною і це є доказом того, що «на даний момент Путін і його оточення змогло змінити фіскальну політику, грошово-кредитну політику, фінансову політику таким чином, щоб вони були певною мірою несприйнятливі до санкцій… принаймні протягом наступних кількох місяців».

«Протягом наступних тижнів і наступних кількох місяців Росія готова до цієї війни. Я не впевнений, чи Захід, чи Сполучені Штати, Європейський Союз і НАТО так підготовлені. … Наша громадська думка втомиться від цієї війни», – сказав він.

Моравецький також попередив, що поки «українці воюють з левиними серцями», Заходу необхідно терміново збільшити постачання зброї в країну, звернувшись до Сполучених Штатів із прямим закликом діяти швидко.

«Ми повинні допомогти українцям якнайшвидше захистити свою країну. Наші дні — це їхні години, наші тижні — їхні дні; їм потрібна зброя тут і зараз. … Росія – велика країна, велика країна з великою кількістю товарів, сировини, ресурсів… У них велика армія. Тому вони можуть знову і знову перегруповуватися та реорганізовуватись», – додав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що про реальні наміри Росії можна буде судити за її діями. Він зауважив, що поки є підстави очікувати нових наступальних дій РФ.

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