План Путіна захопити Україну вже провалився, – очільник армії Британії

Адмірал Тоні Радакін, який є начальником штабу оборони Об’єднаного Королівства, констатував, що Володимир Путін допустився катастрофічних помилок під час спроби захопити Україну. Про це з посиланням на BBC повідомляє УП.

Очільник британських Збройних сил повідомив оновлену інформацію стосовно війни, яку розв’язала РФ проти України. Радакін вчергове підтвердив, що Путіна було введено в оману щодо військової міці російської армії. Насправді вона виявилася нездатною виконати забаганки президента РФ – окупувати Україну.

Велика Британія «неймовірно обережно» повірила заявам Росії про вихід зі столиці Києва, але, як сказав Радакін, є ознаки того, що Кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

«Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складним маневром для Росії… Українські Збройні сили будуть атакувати росіян, коли ті відступають», – йдеться в повідомленні.

Радакін попередив, що найближчі тижні будуть також дуже важкими для України, проте додав: «Але багато в чому Путін уже програв… Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок».

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