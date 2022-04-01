Окупанти використовують українських дітей як живий щит, – розвідка

Розвідка зафіксувала непоодинокі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей як живий щит для військової техніки. Про це йдеться у Facebook головного управління розвідки Міноборони.

За повідомленнями місцевих мешканців, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші.

Окрім того, за даними розвідки, окупанти використовують дітей як заручників – для гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.

Випадки використання дітей як прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

«Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин», – йдеться в повідомленні.

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