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Окупанти відводять війська з Київщини, вивозять вкрадені авто, – Генштаб

Ольга Денисяка

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Російські окупанти частково відводять війська з півночі Київської області в бік кордону з Білорусією. З собою вони вивозять награбовані в мешканців автомобілі та інше майно. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 06:00 год. 1 квітня.

«Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з республікою білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у складі колон також є цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник вивозить награбоване у мешканців майно.

У Гентабі також повідомили, що на тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України.

Крім того, в окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.

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