Окупанти призначили нових «керівників» у Каховці

Російські військові «звільнили» усе керівництво Каховки, що на Херсонщині, та призначили своє. Про це повідомила міська територіальна громада.

Так, озброєні російські окупанти прийшли в приміщення міського виконкому Каховки. Разом з ними були й деякі місцеві мешканці.

«Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, шо міська влада, яка наразі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками. Військовими РФ повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції Буховець Олег, керівник КВУ «Водоканал» Гаврилюк Олег», – йдеться у повідомленні.

Співробітникам міськвиконкому висунули вимогу співпрацювати із зазначеними людьми під загрозою звільнення. Усе керівництво відмовилося.

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