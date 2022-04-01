ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти призначили нових «керівників» у Каховці

Анастасія Диняк

|

Російські військові «звільнили» усе керівництво Каховки, що на Херсонщині, та призначили своє. Про це повідомила міська територіальна громада.

Так, озброєні російські окупанти прийшли в приміщення міського виконкому Каховки. Разом з ними були й деякі місцеві мешканці.

«Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, шо міська влада, яка наразі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками. Військовими РФ повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції Буховець Олег, керівник КВУ «Водоканал» Гаврилюк Олег», – йдеться у повідомленні.

Співробітникам міськвиконкому висунули вимогу співпрацювати із зазначеними людьми під загрозою звільнення. Усе керівництво відмовилося.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів