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Окупанти нищать власну техніку і видають її за «підбиту українську», – СБУ

Ольга Денисяка

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Російські окупанти руйнують власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську». Таким чином вони намагаються створити видимість, що мають успіхи в Україні. Про це йдеться у Facebook СБУ.

На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».

В СБУ зауважують, що окупанти користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.

«Я вже про це доповів. Тепер чекають фотографії гармат, мінометів, кулеметів, крові, бинтів і всієї х*ні…Двайте швидше!», – незадоволено говорить командир.

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