На Херсонщині українські військові звільнили 11 населених пунктів

Українські військові 60-тої окремої піхотної бригади визволили 11 населених пунктів на Херсонщині. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Від російських окупантів звільнили Нововоронцовку, Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополине, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам’янку, Пригір’я, Кочубєївку та Орлове.

Тепер місцеве населення може отримувати гуманітарну допомогу, зокрема медикаменти й продукти харчування.

У ході операції, українські військові захопили танки Т-64 з повним боєкомплектом, БМП-2, БМД-2 та ЗУ-2М на базі МТЛБу.

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