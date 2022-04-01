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На Харківщині українські військові знищили 4 літаки

Анастасія Диняк

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За добу українські військові збили чотири ворожі літаки на Харківщині. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У четвер, 31 березня, ЗСУ знищили один російський винищувач та три бомбардувальника.

Також голова військової адміністрації розповів, що день росіяни влучили ракетою неподалік центра Харкова. Крім того, у місті фіксують інтенсивний артилерійський обстріл житлових районів.

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