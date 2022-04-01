На Харківщині українські військові знищили 4 літаки

За добу українські військові збили чотири ворожі літаки на Харківщині. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У четвер, 31 березня, ЗСУ знищили один російський винищувач та три бомбардувальника.
Також голова військової адміністрації розповів, що день росіяни влучили ракетою неподалік центра Харкова. Крім того, у місті фіксують інтенсивний артилерійський обстріл житлових районів.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк