На двох напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога

Угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбило сім ворожих атак. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 06:00 год. 1 квітня.

На цих напрямках наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу «Орлан-10».

У Генштабі запевняють, що наші військові проривають оборонні позиції ворога та поступово звільняють українські землі.

«Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі», – йдеться в повідомлені.

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