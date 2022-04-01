Львівський суд заочно арештував сенаторів Ради Федерації рф

Личаківськи суд Львова заочо взяв під варту 29 сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів РФ. Про це йдеться у Facebook суду.

Сенаторів підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110 КК України (умисні дії вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) та ч.5 ст.27,ч.2 чт.437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни).

Так, слідчі судді обрали запобіжний захід виді тримання під вартою таким сенаторам Ради Федерації Федеральних Зборів РФ:

Святенко Інні Юріївні, Афанасьєвій Олені Володимирівні, Карасіну Григорію Борисовичу, Башкіну Олександру Давидовичу, Жуковій Анастасії Геннадіївні, Отке Анні Іванівні, Базилевському Андрію Олександровичу, Горячева Світлані Петрівні, Нікітіну Олександру Валерійовичу, Шевченко Андрію Анатолійовичу, Ковітіді Ользі Федорівні, Воробйову Юрію Леонідовичу, Кожин Володимиру Ігоровичу, Єпішину Андрію Миколайовичу, Кареліну Олександру Олександровичу, Кондратюк Миколі Федоровичу, Кутєпову Андрію Вікторовичу, Яцкін Андрію Володимировичу, Журавльову Миколі Андрійовичу, Пермінову Дмитру Сергійовичу, Лєбєдєву Володимиру Альбертовичу, Вайнбергу Олександру Владеленовичу, Косачеву Костянтину Йосиповичу, Алтабаєвій Катерині Борисівні, Семенову Валерію Володимировичу, Мамсурову Таймуразу Дзамбековичу, Рижкову Миколі Івановичу, Рукавишніковій Ірині Валеріївні, Круглий Володимиру Ігоровичу.

Клопотання розглянуто за правилами ч.6 ст.193 КПК України, якою передбачено, що слідчий суддя може обрати запобіжний захід за відсутності підозрюваного, якщо він виїхав або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або оголошений у міжнародний розшук.

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