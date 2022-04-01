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Конфісковані 5 мільйонів доларів міністра Ставицького віддадуть армії

Андрій Котенський

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Майже 5 млн доларів екс-міністра з оточення Януковича підуть на зміцнення обороноздатності України. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

За словами Венедіктової, на користь Міністерства оборони України стягнули 4,8 млн доларів США. Вони належали міністрові часів президента-утікача, і були вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією «Межигір’я».

Венедіктова не назвала імені ексміністра, проте раніше 4.8 млн дол. готівки вилучали у Едуарда Ставицького, який при режимі Януковича займав посаду міністра палива та енергетики.

Як відомо, у 2014 році під час обшуків у квартирі Ставицького слідчі вилучили 4.8 млн дол. США готівкою, 42 кг золота у злитках та коштовності, попередня вартість яких становить ще декілька мільйонів доларів.

Сам Едуард Ставицький втік з України до Ізраїлю, а у березні 2020 року ЄС зняв з нього санкції, як і з прем’єр-міністра утікача Миколи Азарова.

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