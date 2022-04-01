Компанії, які не вийшли з Росії, платитимуть у 1,5 рази більші податки

Верховна Рада проголосувала для збільшення податки для компаній, які продовжують працювати в Росії. Про це пише hromadske.

У п’ятницю, 1 квітня, депутати проголосували за відповідний законопроєкт №7232. У ньому йдеться про те, що міжнародні компанії, підрозділи яких продовжують працювати в Росії, оподатковуються з коефіцієнтом 1,5 до ставок податку на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно.

Податкове навантаження зніматиметься з компанії лише за умови розірвання економічних зв’язків з РФ. Перелік платників податків, які пов’язані з державою-агресором, публікується на офіційному порталі ДПС.

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