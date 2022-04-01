Картину львівської художниці придбали за 45 тисяч доларів на аукціоні для України

Картину художниці зі Львова Олени Папки придбали на благодійному аукціоні в Празі за 45 000 доларів. Кошти скерують на допомогу Україні. Про це художниця написала на власній сторінці у Facebook.

«Мою картину вчора придбали на благодійному аукціоні Forbes в Празі за 45 000$. Дякую всім хто долучився! Всі гроші йдуть на допомогу Україні!», – написала Олена Папка.

Як пише Еспресо. Захід, картина має назву «Відвага», її художниця намалювала за тиждень до війни «в передчутті боротьби.

Загалом на допомогу Україні під час аукціону зібрали 1 мільйон євро від продажу 10 лотів.

Художниця розповідає, що спочатку організатори акції знайшли фото картини й авторку. Картина стала обличчям ініціативи для збору коштів для України, її надрукували у журналі та на значках. Потім попросили саму картину для аукціону, але вона вже була продана.Тому Олена разом з організаторами зв’язались із покупцем у Києві – підприємцем Андрієм Гороховим. І його офіс передав картину до Львова, а звідти в Прагу на аукціон.

Покупцем став Томас Мертлік, генеральний директор медичного холдингу Batist у Чехії.

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