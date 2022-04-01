Державні нагороди отримали ще 136 захисників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння державних нагород ще 136 захисникам. Про це йдеться у відповідному указі.

Нагороди присвоїли «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі». Імена всіх нагороджених захисників є за цим посиланням.

Військових відзначили такими нагородами: орденом Богдана Хмельницького І ступеня, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом «За мужність» ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького, медаллю «За військову службу Україні», медаллю «Захиснику Вітчизни», медаллю «За врятоване життя».

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