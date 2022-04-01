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Данілов про вибухи в РФ: у Бєлгородській народній республіці люди почали щось розуміти

Андрій Котенський

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не причетна до вибухів на нафтобазі Бєлгорода, за його словами, це робота місцевих, які починають «дещо розуміти», пише Українська правда.

«Протиріччя накопичуються. Суспільство в Російській Федерації починає дещо розуміти. Наприклад, те що сталося на території Бєлгородської народної республіки. Вибух на нафтобазі. Вони чомусь кажуть, що це зробили ми. Насправді, це зовсім не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо», – повідомив Олексій Данілов

Він також зауважив, що росія має розуміти, що це може відбуватися по всій території РФ.

«Ми до них не приходили, ми не йшли до них з війною. І коли Пєсков каже, що це не сприяє перемовинам, а сприяє перемовинам, коли вони вбивають наших дітей, жінок, коли вони творять ті звірства. Це якісь хворі люди. Знаєте, я не знаю, про що можна з ними домовлятися, якщо вони під час перемовин не дають можливості забрати дітей, зробити евакуаційні коридори для цивільного населення. І брешуть на весь світ, що вони нібито тут нічим не займаються, крім того, що знищують якихось нацистів, де вони їх тут знайшли, я не знаю», – додав Данілов.

Раніше повідомлялось, що у російському місті Бєлгород, що розташоване неподалік кордону з Україною, сталася пожежа на нафтобазі.

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