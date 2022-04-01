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Червоний Хрест готує масову евакуацію з Маріуполя

Анастасія Диняк

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Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив своїх співробітників в оточений Маріуполь для евакуації місцевих мешканців. Про це пише Радіо Свобода.

У п’ятницю, 1 квітня, працівники Червоного Хреста прибули в Маріуполь. Евакуація може початися цього ж дня.

«Ми маємо дозвіл на переїзд сьогодні, і ми прямуємо до Маріуполя. Ми сподіваємося, що це (евакуаційна операція – ред.) розпочнеться сьогодні», – сказав речник МКЧХ Юен Вотсон.

Попри дозвіл на в’їзд російські військові заборонили перевезення гуманітарної допомоги – медичних препаратів та інших необхідних речей.

Команда Червоного Хреста складається з трьох автомобілів з девʼятьма співробітниками. З міста планують вивезти колону з близько 54 автобусів та невідомої кількості приватних авто. Пункт призначення поки не визначений, але він буде в межах України.

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