Загарбники примусово вивезли до росії понад 400 тисяч українців

Від початку повномасштабного вторгнення рф понад 400 тисяч українців силоміць вивезли до росії. Про це повідомила уповноважена з прав людини ВР Людмила Денісова, передає Euronews.

Людмила Денісова заявила, що росіяни вивозять українців до депресивних регіонів рф, до прикладу на Сахалін.

«Наших громадян силою відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині. Після цього їх везли в Росію на автобусі. Потім потягом везуть у різні місця, у тому числі в депресивні регіони Російської Федерації, наприклад, на Сахалін», – заявила Денісова.

Денісова зазначали, що вже понад 400 тисяч українців були силоміць вивезені до росії.

За її словами, за понад місяць війни не було жодного життєздатного гуманітарного коридору. Вона також звинуватила Росію у крадіжці уніформи українських військових та її використання для скоєння злочинів та назвала ситуацію в Маріуполі геноцидом. Наразі відомо про загибель понад 20 тисяч дителів міста.

«Ситуація в Маріуполі складна і не змінюється. Більшість будівель зруйновано бомбами та обстрілами. Загинуло понад 20 тисяч жителів», – сказала Денісова.

Координатор ООН з питань України назвав ситуацію в Маріуполі «пекельною», коли мирне населення знаходиться під постійною загрозою насильства і не має доступу до їжі та води. Президент Росії Володимир Путін заявив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону, що обстріли триватимуть до капітуляції Маріуполя.

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