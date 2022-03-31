Волинянин намагався вивезти з країни 320 тис. дол: валюту передадуть ЗСУ

Через пунккт пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею волинянин намагався вивезти з України 320 тисяч доларів США. Митники вилучили валюту, гроші перерахують на спецрахунок НБУ для потреб ЗСУ. Про це йдеться у Facebook Державної митної служби.

Митники розповідають, що пачки банкнот водій приховав у конструктивних порожнинах транспорту. Гроші чоловік ховав у найнеочікуваніших місцях, як от аптечка чи пакунок особистої гігієни. Також декілька конвертів з грошима він хотів перенести на своєму тілі під верхнім одягом – приклеїв їх скотчем тіла.

Валюту вилучили. ЇЇ перерахують на спеціальний рахунок НБУ та використають на потреби Збройних Сил України.

Відповідно до статті 483 Митного Кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення. За курсом НБУ на сьогодні це – майже 9,5 млн грн.

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