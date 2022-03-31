Володимиру Зеленському довіряють 72% американців

Президенту України Володимиру Зеленському висловлюють довіру 72% громадян США у питаннях міжнародної політики. Про це повідомляє американський соціологічний центр Pew Research Center.

У цьому опитуванні американці мали визначити лідерів, які приймають правильні рішення в питаннях, що стосуються всього світу.

На першому місці опинився Володимир Зеленський. Йому довіряють 72% опитаних. Президенту США Джо Байдену – 48% американців. Рішення президента Франції Еммануеля Макрона вважають правильними 55%. Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу довіряє 53% громадян Америки.

Президент Росії Путін отримав лише 6% довіри. Його рейтинг значно знизився після рішення про повномасштабне вторгнення в Україну.

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