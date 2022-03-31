Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні загинули 148 дітей

Понад 380 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення росії. З них 148 загинуло та 232 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу Генпрокурора.

За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській – 69, Донецькій – 57, Харківській – 53, Чернігівській – 41, Миколаївській – 30, Луганській – 30, Запорізькій – 22, Херсонській – 27, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 797 закладів освіти. 76 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.

В офісі генпрокурора зауважують, що ці цифри не остаточні, оскільки відсутня можливість проведення першочергових слідчих дій, огляду територій обстрілів та руйнувань в місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

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