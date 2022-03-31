Український снайпер зупинив ворожу колону

Снайпер розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва зупинив російську колону та взяв у полон офіцера РФ. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Під час виконання бойового завдання в районі одного з населених пунктів Миколаївської області влучив у броньовану машину «Рись» 34-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Внаслідок цього вся колона ворога зупинилася. Українські воїни десантно-штурмового підрозділу одразу відкрили вогонь. Противник зупинив наступ та був змушений відійти.

Також українському снайперу вдалося взяти в полон офіцера окупаційних військ.

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