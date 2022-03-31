У Львові суд арештував скандального проросійського блогера

У Львові суд взяв під варту блогера Гліба Ляшенко, який поширював російську пропаганду та діяв на шкоду Україні. Скандальному медійнику оголосили про підозру у державній зраді, за що йому загрожує до 15 років за ґратами. Про це йдеться у Facebook Управління СБУ у Львівській області.

У повідомлені йдеться, що у ЗМІ зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора. Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій російської федерації щодо України.

«Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдо експерт умисно посягав на суверенітет нашої держави. Окрім цього, він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на Сході України», – йдеться в повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. За вказане правопорушення йому загрожує до 15 років ув’язнення. Триває слідство.

31 березня суд у Львові обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн.

За даними Детектор медіа, Гліб Ляшенко – політкоментатор, який пояснює, що в російській агресії винна Україна: «8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс […] Украина 8 лет отказывалась. И вот результат», і натякає, що у війни є серйозніші причини, ніж просто бажання Росії нас убити та загарбати. Пропонує капітулювати, бо іншого виходу немає, а також покладає відповідальність за кожного вбитого росіянами українця на… Зеленського.

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Фото: Єлизавета Парубцова