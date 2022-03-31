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У Ізюмі на Харківщині залишаються 20 тисяч мешканців

Анастасія Диняк

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Двадцять тисяч мешканців міста Ізюм Харківської області залишаються під обстрілами російських окупантів. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

З міста не можна евакуювати людей чи доставити будь-яку гуманітарну допомогу через постійні ворожі обстріли. Російські військові відмовляють у відкритті гуманітарних коридорів та прикривають свої позиції мирними мешканцями.

Наразі зв’язку з жителями немає. В Ізюмі відсутнє постачання води, газу, опалення, електроенергії та  немає мобільного зв’язку. У місті повністю зруйновано лікарні, дитячі садочки та близько 80% багатоповерхівок.

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