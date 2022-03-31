Солдати з Південної Осетії відмовляються воювати проти України

Військові з самопроголошеної Південної Осетії, яких керівництво росії мало намір перекинути із на війну з Україною, відмовилися воювати. Про це йдеться у Facebook Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

За інформацією української розвідки, продовжуються масові відмови російських військовослужбовців брати участь у війні проти України. Так, декілька днів тому майже весь особовий склад однієї із батальйонних тактичних груп (дві мотострілкові роти та мінометна батарея), які були сформовані зі складу 4-ї військової бази ЗС РФ (в/ч 66431, м.Цхинвал, Південна Осетія) та були задіяні на Донецькому напрямку, відмовився від участі у військовій агресії проти України.

Розвідка з’ясувала, що 29 березня їх організовано перемістили до військового полігону «Кузьмінський» (Ростовська обл.), де з ними провів бесіду заступник командуючого 58 армії з військово-політичної роботи. Проте його заклики до продовження виконання поставлених завдань успіху не мали.

Того ж дня від участі у бойових діях на території України відмовилось більше половини особового складу однієї із рот 18 мотострілецької дивізії (м.д. Гусєв, Совєтськ Калінінградської області) 11 армійського корпусу Берегових військ Захдного воєнного округу ЗС рф, передові позиції якого перебувають в районі м. Ізюм Харківської області України.

Як зазначає розвідка, керівництво рф намагається застосовувати кримінальне переслідування до осіб, що відмовляються воювати проти України, але у випадку масових відмов вимушено обмежуватись дисциплінарними стягненнями. Зокрема,для показового публічного покарання притягнули до кримінальної відповідальності 12 бійців краснодарської роти ОМОН Пластун Росгвардії, які відмовились їхати в Україну. Рота складається здебільшого з українців (кубанських козаків), що вказує також на можливий етнічний принцип при виборі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.