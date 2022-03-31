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Російські окупанти вже знищили понад 1 500 об’єктів у Харкові

Анастасія Диняк

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Від початку війни росіяни знищили 1 531 об’єкт інфраструктури у Харкові. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Станом на середу, 30 березня, російські військові знищили 1 292 житлових будинки та 16 лікарень. Також зруйновано 70 шкіл та 54 дитячі садочки. Окрім цього, постраждали 239 адміністративних будівель.

Міський голова наголосив , що це підрахунки лише об’єктів цивільної інфраструктури.

Також Терехов згадав про велику кількість жертв серед цивільного населення, у тому числі дітей.

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