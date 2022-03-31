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Росіяни в Україні збили власний літак, – британська розвідка

Ольга Денисяка

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Російські солдати в Україні відмовляються виконувати накази свого керівництва, саботують роботу власної техніки і навіть випадково збили свій же літак. Про це повідомив глава британської розвідувальної спецслужби GCHQ (Центр урядового зв’язку) Джеремі Флемінг, передає hromadske.

Він каже, що путін перед вторгненням сильно недооцінив опір українського народу, а також згуртованість Заходу та його координацію щодо санкцій. Крім того, Флемінг сказав, з посиланням на нові розвідувальні дані, що є докази того, що російські солдати мали низький бойовий дух і були погано екіпіровані.

«Ми бачили, як російські солдати без зброї та бойового духу відмовлялися виконувати накази, саботували власне обладнання і навіть випадково збили свій же літак», – сказав Флемінг.

26 лютого Генштаб повідомляв про те, що російський корабель Чорноморського флоту збив у небі літак рф.

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