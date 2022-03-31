росія шукає «працівників» для псевдорспублік на тимчасово окупованих територіях, – Генштаб

Керівництво рф має з мету створити на тимчасово окупованих територіях псевдореспубліки, «працівників» для яких шукає в росії. На Херсонщині співробітники ФСБ вже проводять «роз’яснювальної роботи» з місцевими органами влади та населенням. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що керівництвом російської федерації розглядається питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. За наявною інформацією, на території рф здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені на територію України.

У Геншабі зазначають, що для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників федеральної служби безпеки російської федерації, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління генерального штабу російської федерації.

Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої «роз’яснювальної роботи» з місцевими органами влади та населенням. Для впливу підрозділи показують відеосюжети з підставними особами.

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