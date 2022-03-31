Окупанти вже втратили 83 безпілотники та 266 літаків і гелікоптерів

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 17 500 військових, 135 літаків та 131 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 31 березня загальні втрати росії становлять:

особового складу ‒ 17500 осіб,

танків ‒ 614 од,

бойових броньованих машин ‒ 1735 од,

артилерійських систем – 311 од,

РСЗВ ‒ 96 од,

засоби ППО ‒ 54 од,

літаків – 135 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки ‒ 1201 од,

кораблі /катери ‒ 7 од,

цистерн з ПММ ‒ 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 83.

Спеціальна техніка ‒ 22.

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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