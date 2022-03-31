ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти вже втратили 83 безпілотники та 266 літаків і гелікоптерів

Ольга Денисяка

|

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 17 500 військових, 135 літаків та 131 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 31 березня загальні втрати росії становлять:

  • особового складу ‒ 17500 осіб,
  • танків ‒ 614 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1735 од,
  • артилерійських систем  – 311 од,
  • РСЗВ  ‒ 96 од,
  • засоби ППО ‒   54 од,
  • літаків – 135 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки ‒ 1201 од,
  • кораблі /катери ‒ 7 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 75,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 83.
  • Спеціальна техніка ‒ 22.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК  ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів